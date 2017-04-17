Защита экс-главы Марий Эл Маркелова обжаловала возбуждение уголовного дела

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Защита обжаловала возбуждение уголовного дела против экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по обвинению в получении взяток на 235 миллионов рублей в Басманном суде Москвы, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы бизнесмена Николая Криваша, также обвиняемого по делу.
Трунов добавил, что также в судебном порядке оспорил проведение обыска в московской квартире дочери Криваша, в ходе которого были изъяты ее личные вещи, в том числе мобильный телефон и планшет, документы на автомобиль Bentley, банковские карты и сберегательные сертификаты.
"Все эти предметы не имеют никакого значения для уголовного дела и изъяты незаконно", — отметил защитник, добавив, что эта жалоба также подана в Басманный суд Москвы.
Следователи полагают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.
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