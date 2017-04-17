Защита экс-главы Марий Эл Маркелова обжаловала возбуждение уголовного дела

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Защита обжаловала возбуждение уголовного дела против экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по обвинению в получении взяток на 235 миллионов рублей в Басманном суде Москвы, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы бизнесмена Николая Криваша, также обвиняемого по делу.

"Я прошу Басманный суд признать незаконным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Леонида Маркелова, Николая Криваша и Натальи Кожановой. Я прошу обязать главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина отменить данное постановление как незаконное и необоснованное", — сказал защитник.

Трунов добавил, что также в судебном порядке оспорил проведение обыска в московской квартире дочери Криваша, в ходе которого были изъяты ее личные вещи, в том числе мобильный телефон и планшет, документы на автомобиль Bentley, банковские карты и сберегательные сертификаты.

"Все эти предметы не имеют никакого значения для уголовного дела и изъяты незаконно", — отметил защитник, добавив, что эта жалоба также подана в Басманный суд Москвы.

Следственный комитет России ранее сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям "получение взятки", "дача взятки", "посредничество во взяточничестве" в отношении бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его соучастников, ему вменяют получение взятки на сумму более 235 миллионов рублей.

Следователи полагают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Подробнее об уголовных делах против губернаторов и экс-губернаторов в России читайте в справке ria.ru >>