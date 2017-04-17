Под Новосибирском поджигатель травы расстрелял недовольного соседа

НОВОСИБИРСК, 17 апр – РИА Новости. Мужчина, поджигавший сухую траву в селе под Новосибирском и едва не спровоцировавший пожар, расстрелял из ружья недовольного его действиями соседа, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, в селе Боровое 61-летний мужчина поджег сухую траву на территории общего пользования. Огонь подобрался к надворным постройкам, возгорание потушили местные жители.
"Проживающий по соседству с поджигателем травы 47-летний мужчина высказал тому претензии из-за действий по поджогу травы и создания опасности возгорания строений населенного пункта", — говорится в сообщении. Мужчины подрались и разошлись по домам только после того, как их разняли соседи.
Как информирует СК, предполагаемый злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. В суд направлено ходатайство о его заключении под стражу.