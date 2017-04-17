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Происшествия

В Кузбассе семейную пару обвинили в смерти двух опекаемых детей

10:1217.04.2017
(обновлено: 10:16 17.04.2017)
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Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia/ sebra

КЕМЕРОВО, 17 апр — РИА Новости. Семейная пара из Кемеровской области обвиняется в убийстве 18-летнего и гибели 16-летнего опекаемых детей, к ответственности также хотят привлечь начальника отдела опеки и попечительства — за халатность, сообщает региональное следственное управление СК.

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По данным ведомства, семья проживала в городе Мыски и воспитывала трех опекаемых детей из Мысковского детского дома-интерната для умственно отсталых. В марте прошлого года стало известно, что без вести пропал 18-летний старший ребенок, однако супруги не сообщили об этом в правоохранительные органы и в службу опеки. Сведений о разыскиваемом мальчике не было с лета 2015 года. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

"Первоначально опекуны по делу проходили в качестве свидетелей. Особого беспокойства они не проявляли, намеренно сообщали ложную информацию о том, что за ним присматривала их старшая 22-летняя дочь, однако она этот факт не подтвердила. Также установлено, что зачастую опекуны применяли к детям физическое насилие, нетерпение к их поступкам, хотя при оформлении опеки получали информацию о заболеваниях детей и возможном поведении", — говорится в сообщении.

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© РИА Новости. Владимир Федоренко
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В сентябре 2016 года появилась информация, что семья выехала в Краснодарский край и распродает имущество в Кузбассе. Семейную пару доставили к следователю. При допросе о местонахождении еще одного опекаемого ребенка они заявили, что 16-летний подросток сбежал в районе Новосибирска. Однако следствие опровергло эту версию – было найдено тело подростка. В итоге 41-летний мужчина и его 42-летняя супруга стали фигурантами уголовного дела по статьям "убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

"Учитывая совокупность собранных по делу материалов, а также несовершеннолетний возраст и социальную незащищенность детей, поведение опекунов, которые пытались ввести следствие в заблуждение, им предъявлены обвинения, и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемые дают показания по обстоятельствам уголовного дела, уличающие друг друга", — отмечает СК.

В ведомстве добавили, что сотрудники отдела опеки и попечительства должны в первый год нахождения приемных детей в семье ежемесячно проверять условия их жизни, соблюдение опекуном прав и законных интересов подопечного и составлять акт проверки, но эти должные обязанности не выполнялись. Начальник отдела опеки и попечительства полностью признала вину, уголовное дело по статье "халатность" в отношении нее передано в суд.

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