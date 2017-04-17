В Кузбассе семейную пару обвинили в смерти двух опекаемых детей

КЕМЕРОВО, 17 апр — РИА Новости. Семейная пара из Кемеровской области обвиняется в убийстве 18-летнего и гибели 16-летнего опекаемых детей, к ответственности также хотят привлечь начальника отдела опеки и попечительства — за халатность, сообщает региональное следственное управление СК.
"Первоначально опекуны по делу проходили в качестве свидетелей. Особого беспокойства они не проявляли, намеренно сообщали ложную информацию о том, что за ним присматривала их старшая 22-летняя дочь, однако она этот факт не подтвердила. Также установлено, что зачастую опекуны применяли к детям физическое насилие, нетерпение к их поступкам, хотя при оформлении опеки получали информацию о заболеваниях детей и возможном поведении", — говорится в сообщении.
"Учитывая совокупность собранных по делу материалов, а также несовершеннолетний возраст и социальную незащищенность детей, поведение опекунов, которые пытались ввести следствие в заблуждение, им предъявлены обвинения, и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемые дают показания по обстоятельствам уголовного дела, уличающие друг друга", — отмечает СК.
В ведомстве добавили, что сотрудники отдела опеки и попечительства должны в первый год нахождения приемных детей в семье ежемесячно проверять условия их жизни, соблюдение опекуном прав и законных интересов подопечного и составлять акт проверки, но эти должные обязанности не выполнялись. Начальник отдела опеки и попечительства полностью признала вину, уголовное дело по статье "халатность" в отношении нее передано в суд.