В московском храме при пожаре пострадали четыре ребенка

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Четыре ребенка пострадали при пожаре в Храме пророка Божия Илии в центре Москвы в понедельник, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло около часа ночи понедельника в здании по адресу: улица Ильинка, дом 3/8. Загорелся электрокабель и обшивка в электрощите на пяти квадратных метрах. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали загорание и не допустили распространения огня. Сообщалось о шести спасенных.

"Пожар в электрощитовой на 1 этаже 4-этажного кирпичного здания "Храма пророка Божия Илии" ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Пострадали четыре ребенка 3, 6, 10 и 12 лет, дети настоятеля храма", — сказал собеседник агентства.

По его словам, дети в состоянии легкой степени тяжести после отравления продуктами горения госпитализированы в детскую ГКБ №13 имени Филатова.