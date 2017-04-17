В Челябинске водитель сбил 11 машин при выезде со двора

ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр — РИА Новости. Полиция в Челябинске задержала водителя, который при попытке выехать со двора повредил в воскресенье 11 машин; мужчина отказался пройти освидетельствование на алкоголь, сообщает ГУМВД России по региону.
"Прибывшие на место ДТП полицейские задержали водителя, 1986 года рождения, местного жителя, который был отстранен от управления транспортным средством. Всего мужчина повредил 11 автомобилей", — говорится в сообщении.
В отношении водителя составлен административный протокол за "невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", уточняет челябинское ГУ МВД.
Мужчине грозит лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф в 30 тысяч рублей, также ему предстоит компенсировать ущерб автовладельцам, добавляет полиция.
По факту ДТП идет проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.