В Челябинске водитель сбил 11 машин при выезде со двора

ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр — РИА Новости. Полиция в Челябинске задержала водителя, который при попытке выехать со двора повредил в воскресенье 11 машин; мужчина отказался пройти освидетельствование на алкоголь, сообщает ГУМВД России по региону.

По данным полиции, в воскресенье в 12.40 (10.40 мск) водитель машины Hyundai у дома 36 по улице 40 лет Победы и дома 36 по улице Чичерина врезался в стоявшие во дворах автомобили. Ему удалось выехать на улицу 250 лет Челябинску. В районе дома 21 водитель столкнулся с еще несколькими движущимися машинами и попытался ехать дальше, заявляет управление МВД.

"Прибывшие на место ДТП полицейские задержали водителя, 1986 года рождения, местного жителя, который был отстранен от управления транспортным средством. Всего мужчина повредил 11 автомобилей", — говорится в сообщении.

В отношении водителя составлен административный протокол за "невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", уточняет челябинское ГУ МВД.

Мужчине грозит лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф в 30 тысяч рублей, также ему предстоит компенсировать ущерб автовладельцам, добавляет полиция.

По факту ДТП идет проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.