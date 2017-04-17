На Камчатке пенсионерка заплатила "экстрасенсу" за лечение дочерей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 апр — РИА Новости. На Камчатке 69-летняя пенсионерка перевела почти 2,7 миллиона рублей на имя 38-летнего жителя Смоленской области, "лечившего" двух ее дочерей от бесплодия, сообщила РИА Новости в понедельник руководитель пресс-служба краевого управления МВД Алла Иванова.

"В марте горожанка увидела по телевизору в бегущей строке объявление об оказании услуг в области экстрасенсорики. После того как она позвонила по указанному номеру телефона, с ней связался "специалист", пообещавший гарантированное платное дистанционное лечение", — сказала Иванова.

По ее словам, женщина переводила деньги "экстрасенсам" на протяжении почти четырех недель, пока об этом не узнала одна из ее дочерей.

"Пенсионерка не просто перевела все свои сбережения, но и занимала деньги у знакомых. Дочери об этом не знали, пока одна из них не приехала к ней домой после того как не смогла дозвониться до матери", — сказала Иванова.

Полиция проводит по данному факту проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.