На Сахалине задержали седьмого члена группировки по легализации мигрантов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 апр — РИА Новости. На Сахалине задержали очередного члена преступной группировки, которая занималась незаконной легализацией мигрантов, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области.

"Следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении уроженки иностранного государства, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Она входила в состав преступной группы, деятельность которой пресечена сотрудниками УФСБ в 2016 году", — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница областной миграционной службы через своих доверенных лиц организовывала незаконную постановку на миграционный учет иностранных граждан. Сотрудники УФСБ задержали ее еще в прошлом году.

"В 2015-2016 годах путем изготовления фиктивных документов о пересечении государственной границы РФ ими было противоправно легализовано более 100 мигрантов. В настоящее время уголовное преследование ведется в отношении шести лиц, большая часть которых содержится в изоляторе", — говорится в сообщении.

Предполагается, что подозреваемая, действуя в интересах преступной группы, оказывала содействие гражданам стран СНГ в оформлении поддельных миграционных документов и фиктивных трудовых договоров с подставными юридическими лицами. При проведении оперативно-разыскных мероприятий у нее дома были обнаружены фальшивые документы иностранных граждан, поддельная печать юридического лица, компьютерная техника, используемая для изготовления подделок.