В аэропорту "Внуково" Boeing-737 выкатился с рулежной дорожки

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Самолет, выкатившийся с рулежной дорожки в столичном аэропорту "Внуково", не повлиял на работу воздушной гавани, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Ранее СМИ сообщили, что пассажирский Boeing-737, прилетевший из Тбилиси, со 106 пассажирами и шестью членами экипажа на борту, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы "Внуково".

"Самолет выкатился с рулежной дорожки. Никто не пострадал. Сейчас воздушное судно эвакуируют", — сказали в пресс-службе.

На работе аэропорта данный инцидент не отразился, отметили там же.