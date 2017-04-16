В центре Москвы Maserati на полном ходу врезался в столб, водитель сгорел

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Автомобиль Maserati на большой скорости въехал в столб в центре Москвы и загорелся, его водитель погиб, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Водитель автомобиля Maserati погиб на Ростовской набережной после столкновения его машины со столбом, в который он въехал на большой скорости. От удара машина загорелась по всей площади", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт ДТП, не уточнив других подробностей.