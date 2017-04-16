На юге Москвы столкнулись несколько автомобилей

МОСКВА,16 апр — РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе на юге Москвы, есть пострадавшие, сообщили в столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Вертолет Московского авиационного центра эвакуирует с места ДТП женщину, сообщили в РИА Новости в пресс-службе авиацентра. "Вертолет Московского авиационного центра вылетел к месту аварии и в данный момент эвакуирует пострадавшую женщину в 71-ю клиническую больницу. На борту ее сопровождают врачи МАЦ и центра экстренной медицинской помощи", — сообщили в пресс-службе.