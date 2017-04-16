В удмуртском Сарапуле пьяный водитель сбил трех человек на тротуаре

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Удмуртские полицейские задержали пьяного жителя города Сарапул, который сбил трех пешеходов на тротуаре, в результате ДТП погибла женщина, сообщает ГУМВД по республике.

По данным ведомства, вечером в субботу на перекрестке улиц Гагарина и Труда нетрезвый водитель машины Subaru Forester не справился с управлением, выехал на тротуар и наехал на пешеходов.

"В результате ДТП скончалась женщина 1954 года рождения, два человека получили травмы. Виновник ДТП задержан сотрудниками полиции", — говорится в сообщении.

Как отмечается, против мужчины возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, ему грозит до пяти лет лишения свободы.