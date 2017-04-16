На Камчатке шестилетнего ребенка придавило льдиной

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 апр — РИА Новости. Следователи на Камчатке проводят проверку по факту гибели шестилетнего мальчика на севере полуострова, сообщила РИА Новости в воскресенье старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова.

По её словам, трагедия произошла в субботу в районе прибрежной линии бухты Скрытая в селе Тиличики, где шестилетний мальчик гулял со своим девятилетнем братом.

"В тот момент, когда ребенок находился под ледяным "козырьком", образованном в результате приливов и отливов в указанной акватории бухты, на него обрушилась льдина "козырька", в результате чего он оказался под ней и погиб. В ходе осмотра места происшествия каких-либо следов преступления не обнаружено", — сказала Матафонова.

Она отметила, что, по предварительным данным, причиной смерти мальчика явилась механическая асфиксия в результате сдавливания органов грудной клетки.