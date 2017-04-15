Под Ростовом пограничники открыли огонь по контрабандисту из Украины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Сотрудники погрануправления в ходе преследования со стрельбой задержали контрабандиста, перевозившего из Украины в Россию семь тысяч пачек сигарет, сообщили РИА Новости в ПУ ФСБ по Ростовской области.

"Около полудня пограничный наряд зафиксировал факт пересечения государственной границы из Украины в Россию вне установленного пункта пропуска автомобилем ВАЗ 2123 "Нива" без государственных регистрационных номеров", — пояснили в погрануправлении.

Водитель не отреагировал на требования остановиться и попытался скрыться на территории России. При этом, как утверждают пограничники, он опасно маневрировал, создавая угрозу жизни и здоровью окружающих.

"Пограничники в соответствии с законом РФ "О государственной границе РФ" были вынуждены применить оружие", — сообщили в ПУ ФСБ по региону. Нарушитель был задержан на южной окраине населенного пункта Верхняя Ковалевка (Россия) в трех километрах от государственной границы. Он оказался гражданином России.

Нарушитель получил касательное ранение левой ноги и руки. Пограничный наряд оказал ему первую медицинскую помощь. Сейчас он находится в городской больнице, его жизни ничего не угрожает.

При осмотре машины было обнаружено 14 коробок (семь тысяч пачек) табачных изделий. Стоимость груза, по предварительным оценкам, — около 350 тысяч рублей. По факту контрабанды через государственную границу проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ ("контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий").