В Подмосковье задержали бывшего члена сборной Греции по борьбе

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Бывший член олимпийской сборной Греции по вольной борьбе Георгиос Пападопулос задержан в Подмосковье вместе с двумя подозреваемыми в краже автомобилей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Сегодня в Пушкино сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в краже автомобилей. Один из задержанных был уроженцем Греции — Георгиос Пападопулос", — сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанный грек ранее был в составе греческой сборной по вольной борьбе.

РИА Новости не располагает официальным подтверждением этой информации.