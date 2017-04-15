ДТП в Новой Москве: один человек погиб, пятеро пострадали

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Один человек погиб и пятеро ранены после ДТП с участием трёх машин в Новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На дороге Троицк-Крекшино возле деревни Губцево столкнулись Hyundai и Scoda. После столкновения один из автомобилей отбросило на Chevrolet. В результате ДТП один человек погиб и пятеро ранены", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.