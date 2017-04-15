Посла Таиланда перевели в реанимацию Боткинской больницы

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Посол Таиланда в РФ Криангсак Киттичайсари в пятницу вечером был госпитализирован в хирургическую реанимацию московской Городской клинической больницы имени Боткина, сообщили РИА Новости в медучреждении.

Ранее сообщалось, что дипломату стало плохо во время поездки из Москвы в Петербург на поезде "Сапсан", врачи констатировали у него гипертонический криз, провели необходимые процедуры, снявшие угрозу для жизни. Затем посол была на вертолете отправлен на лечение в Москву.

"Он в данный момент находится в 32-й хирургической реанимации… Поступил вчера в 21.00", — сказал собеседник агентства.

По информации с официального сайта медучреждения, отделение №32 предназначено для лечения самого тяжелого контингента больных с нарушениями витальных функций организма. Ежегодно в отделении реанимации № 32 получают высокотехнологическую медицинскую помощь более 2000 больных, пострадавших и раненых с различными заболеваниями и травмами.