Источник рассказал о состоянии двух детей, пострадавших в омском ДТП

ДТП с поездом и школьным автобусом под Омском (8)

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Состояние двух детей из восьми, пострадавших при столкновении школьного микроавтобуса с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Нововаршавском районе Омской области, оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

ДТП произошло днем 14 апреля на 136-м километре трассы Нововаршавка — Победа (Каразюкский переезд). Грузовой состав столкнулся со школьной "Газелью". По предварительным данным, в автомобиле находилось 12 человек, в том числе 10 детей. В результате происшествия погибли водитель машины и женщина, сопровождавшая ребят. Восемь детей были госпитализированы.

"Состояние двух детей оценивается как средней степени тяжести, шести – легкой степени тяжести", — сказал собеседник агентства.