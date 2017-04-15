В Чечне требуют извинений от "Новой газеты" за статью о преследованиях геев

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову условия, при которых конфликт, связанный со статьей о преследованиях геев в республике, будет исчерпан. Обращение было размещено на странице министерства в Instagram.
"Для того, чтобы раз и навсегда закончить эту опасную перепалку между нами, нужно выполнить всего три условия. Во-первых, следует извиниться перед чеченским народом за ту омерзительную чушь, которую вы распространили в СМИ, включая соцсети. Во-вторых, если такое извинение последует, то убедительно просим впредь обязать своих коллег, хотя бы поверхностно, ознакомиться с ментальной спецификой региона и ссылаться на реальные источники, с которым они работают. В-третьих, прекратите, наконец, истерию по поводу несуществующих "угроз", чтобы, не дай Бог, этим не воспользовались те, кому ваша газета надоела несоизмеримо больше, чем нам. С этим "явлением" мы уже не раз встречались…", — говорится в сообщении.
Ранее главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с требованием обязать Следственный комитет России провести проверку по фактам, изложенным в сообщении издания о массовых задержаниях в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обещала проверить изложенную "Новой" информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что органы внутренних дел также проверят эти сведения.