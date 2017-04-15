В Чечне требуют извинений от "Новой газеты" за статью о преследованиях геев

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову условия, при которых конфликт, связанный со статьей о преследованиях геев в республике, будет исчерпан. Обращение было размещено на странице министерства в Instagram.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости. На сайте газеты позже было опубликовано заявление, в котором рассказывалось об угрозах в адрес редакции. Главред Муратов в разговоре с РИА Новости отметил, что редакция очень редко жалуется на условия своей работы, но в данном случае уровень угрозы "выше того уровня опасности, которое может принять на себя любое медиа".

"Для того, чтобы раз и навсегда закончить эту опасную перепалку между нами, нужно выполнить всего три условия. Во-первых, следует извиниться перед чеченским народом за ту омерзительную чушь, которую вы распространили в СМИ, включая соцсети. Во-вторых, если такое извинение последует, то убедительно просим впредь обязать своих коллег, хотя бы поверхностно, ознакомиться с ментальной спецификой региона и ссылаться на реальные источники, с которым они работают. В-третьих, прекратите, наконец, истерию по поводу несуществующих "угроз", чтобы, не дай Бог, этим не воспользовались те, кому ваша газета надоела несоизмеримо больше, чем нам. С этим "явлением" мы уже не раз встречались…", — говорится в сообщении.

По мнению Умарова, публикация "Новой газеты" — это "гнусная провокация", организованная в преддверии президентских выборов. Он отметил, что насилие, в каком бы виде оно не выражалось, недопустимо, поэтому необходимо "немедленно прекратить любые провокации, от кого бы они не исходили".

Ранее главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с требованием обязать Следственный комитет России провести проверку по фактам, изложенным в сообщении издания о массовых задержаниях в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявлял, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обещала проверить изложенную "Новой" информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что органы внутренних дел также проверят эти сведения.