Экс-мэра Ярославля, осужденного за коррупцию, этапировали в колонию

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за коррупцию на 12,5 лет лишения свободы, переведен из следственного изолятора в колонию для отбывания срока, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Сергей Голубенков.
В феврале Урлашова перевели из Ярославля в СИЗО №2 в Рыбинске.
"Следственный изолятор №2 подтвердил отбытие Евгения Робертовича к месту отбывания наказания", — сказал Голубенков, отметив, что Урлашов отбыл из СИЗО в четверг.
Кировский районный суд ранее согласился с версией следствия о том, что Урлашов, Лопатин и директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Максим Пойкалайнен с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. В случае отказа мэр, по данным следствия, грозил невыплатой денег по контракту. Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить. Следствие полагало, что в преступлении участвовал и Донсков, но суд не счел доказательства его вины убедительными.