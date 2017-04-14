Экс-мэра Ярославля, осужденного за коррупцию, этапировали в колонию

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за коррупцию на 12,5 лет лишения свободы, переведен из следственного изолятора в колонию для отбывания срока, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Сергей Голубенков.

Ярославский областной суд 20 января подтвердил приговор фигурантам громкого уголовного дела о коррупции: бывший мэр Урлашов получил 12,5 лет колонии строгого режима, его бывший помощник Алексей Лопатин — семь лет, а бывший заммэра Дмитрий Донсков был оправдан. Полномочия Урлашова на посту мэра Ярославля были прекращены досрочно в связи со вступлением в силу приговора суда.

В феврале Урлашова перевели из Ярославля в СИЗО №2 в Рыбинске.

"Следственный изолятор №2 подтвердил отбытие Евгения Робертовича к месту отбывания наказания", — сказал Голубенков, отметив, что Урлашов отбыл из СИЗО в четверг.

"Поскольку таким местом (отбывания наказания) в Ярославской области является ИК-2, значит, мы обратились туда, но они по телефону эту информацию, естественно, не подтвердили. В начале следующей недели туда поедет один из моих коллег и тогда мы окончательно удостоверим место его пребывания. Но у нас есть данные о том, что он должен находиться именно там", — подчеркнул адвокат.

Кировский районный суд ранее согласился с версией следствия о том, что Урлашов, Лопатин и директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Максим Пойкалайнен с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. В случае отказа мэр, по данным следствия, грозил невыплатой денег по контракту. Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить. Следствие полагало, что в преступлении участвовал и Донсков, но суд не счел доказательства его вины убедительными.