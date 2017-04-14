Посол Таиланда попал с гипертоническим кризом в тверскую клинику

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Посол королевства Таиланд в России Криангсак Киттичайсари в пятницу почувствовал себя плохо в поезде "Сапсан" по пути из Москвы с Петербург, в Твери медики диагностировали у него гипертонический криз и оказали помощь, рассказал РИА Новости источник в сфере здравоохранения региона. Представитель Октябрьской железной дороги подтвердил РИА Новости факт инцидента с послом.

Как отметил агентству источник, посол почувствовал себя плохо еще в Москве.

"Но в районе Твери стало хуже. В Твери врачи констатировали у мужчины гипертонический криз, провели необходимые процедуры, снявшие угрозу для жизни, и далее на вертолете он направился на лечение в Москву", — заявил источник в сфере здравоохранения региона.

Представитель Октябрьской железной дороги подтвердил РИА Новости, что послу Таиланда стало плохо в поезде "Сапсан", следовавшем из Москвы в Петербург.

"Это отработанные действия. Машинист дает сигнал на станцию и сообщает, что пассажиру требуется медицинская помощь. На станции поезд уже ожидает "скорая помощь". По нашей информации, пассажир от госпитализации в Твери отказался", — сказала собеседница агентства.

Подтверждением от посольства Таиланда в Москве РИА Новости пока не располагает.