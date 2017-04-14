В Пскове мужчина, избивший бутылкой сотрудника ГИБДД, пойдет под суд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Пскова, который, находясь на проезжей части в нетрезвом виде, избил бутылкой сотрудника ГИБДД, пытавшегося вывести его с автодороги, сообщает СУСК РФ по Псковской области.

"По версии следствия, 5 июля 2016 года сотрудник ГИБДД, возвращаясь с работы домой, увидел мужчину, который вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода, чем поставил под угрозу свою жизнь и здоровье, а также мешал движению потоков транспортных средств. Когда полицейский попытался увести нетрезвого пешехода с дороги, последний отреагировал неадекватно, ударив сотрудника несколько раз бутылкой по голове и туловищу, причинив телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Уголовное дело против 27-летнего мужчины возбуждено по статье "применение насилия в отношении представителя власти". "Протрезвев, мужчина осознал всю опасность ситуации, в которой он находился, будучи в состоянии алкогольного опьянения", — отмечает СУСК.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.