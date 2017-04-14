Маркелов заявил об уплате всех налогов со сделки, которую СК счел взяткой

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов заявил в суде, что со сделки на 235 миллионов рублей, которую следствие считает взяткой, уплачены все налоги и кредиты банкам.
"С этой сделки заплачен налог государству, другая сумма пошла на уплату кредитов и процентов", — рассказал в суде Маркелов.
Он отметил, что экономические успехи региона связаны с его активной деятельностью по привлечению инвестиций.
"Да, я лоббировал интересы (учредителя фабрики "Акашевская" Николая) Криваша, да не только его, а сотни других предпринимателей. Я поддерживал налогооблагаемую базу в республике, я привлек 140 миллиардов рублей инвестиций в регион", — добавил Маркелов.
"Я хочу в России доказать свою невиновность", — заявил он.