Маркелов заявил об уплате всех налогов со сделки, которую СК счел взяткой

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов заявил в суде, что со сделки на 235 миллионов рублей, которую следствие считает взяткой, уплачены все налоги и кредиты банкам.

В пятницу Басманный суд Москвы рассматривает вопрос об аресте Маркелова. СК завел в отношении экс-главы Марий Эл и его соучастников дело о взятке более чем в 235 миллионов рублей. Следователи полагают, что Маркелов получил взятку через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша за "покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса". В суде экс-глава республики заявил не получал взяток, в сделке не участвовал и о сумме сделки не договаривался ни с кем.

"С этой сделки заплачен налог государству, другая сумма пошла на уплату кредитов и процентов", — рассказал в суде Маркелов.

Он отметил, что экономические успехи региона связаны с его активной деятельностью по привлечению инвестиций.

"Да, я лоббировал интересы (учредителя фабрики "Акашевская" Николая) Криваша, да не только его, а сотни других предпринимателей. Я поддерживал налогооблагаемую базу в республике, я привлек 140 миллиардов рублей инвестиций в регион", — добавил Маркелов.

"Я хочу в России доказать свою невиновность", — заявил он.