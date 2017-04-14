В московском метро у пассажира задымился аккумулятор

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Аккумулятор задымился в пятницу утром в рюкзаке у мужчины на станции Бауманская московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель УВД в метро Алексей Мышляев.

Ранее в СМИ появилась информация, что у мужчины задымился и взорвался мобильный телефон на станции метро Бауманская.

"Сегодня утром на станции метро Бауманская в рюкзаке у молодого человека задымился аккумулятор. В результате инцидента никто не пострадал", — сказал Мышляев.

По его словам, вместе с аккумулятором в рюкзаке находились шурупы, которые вызвали замыкание и задымление.