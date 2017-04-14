В Москве охранник пойдет под суд из-за собак, загрызших женщину

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сотрудника частного охранного предприятия будут судить по обвинению в том, что он выпустил из вольера собак, которые растерзали пожилую женщину в центре Москвы, сообщает СК России.

"Следственными органами ГСУСК РФ по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего Александра Самарцева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

В начале февраля на территории одного из государственных учреждений по улице Казакова в Москве нашли тело женщины 1937 года рождения с множественными рваными ранами, характерными для нападений собак. Следователи считают, что охранник ЧОП Самарцев, ответственный за содержание четырех собак, оставил их без присмотра, животные напали на проходившую мимо пожилую женщину. От укусов она скончалась.