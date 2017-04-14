На российско-белорусской границе в багажнике машины нашли жителя Турции

БРЯНСК, 14 апр – РИА Новости. Смоленские пограничники задержали гражданина Турции, который пытался незаконно въехать в Россию в багажнике легковой машины, сообщает погрануправление ФСБ России по Смоленской области.

Отмечается, что пограничный наряд нашел иностранца при досмотре машины Лада "Ларгус", который был остановлен на автомобильной трассе "Минск — Москва".

"В ходе проверки в багажнике автомобиля был обнаружен гражданин Турции, пытавшийся укрыться от пограничников. Пассажир транспортного средства был задержан за попытку нарушения государственной границы Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Вместе с жителем Турции задержан водитель автомобиля, гражданин России, его подозревают в пособничестве.

Погранслужба напоминает, что на российско-белорусском участке границы пункты пропуска не установлены, но пересечение границы разрешено только гражданам России и Белоруссии.

Всего за неделю в Смоленской области пресечены попытки незаконного въезда в Россию 28 иностранцев. Среди задержанных 11 граждан Молдавии, четыре жителя Бангладеш, по три гражданина Таджикистана и Киргизии, по одному гражданину Армении, Азербайджана, Белоруссии, Греции, Украины, Польши и Турции. Все задержанные привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов превысила 60 000 рублей. В отношении пяти иностранцев возбуждены уголовного дела, отмечается в сообщении пограниников.