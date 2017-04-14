Под Омском пятеро детей пострадали при столкновении поезда с микроавтобусом

НОВОСИБИРСК, 14 апр – РИА Новости. Пятеро детей пострадали при столкновении школьной "Газели" с грузовым поездом в Омской области, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона Татьяна Булихова.

"По нашим данным, информация о смерти водителя не подтверждается — он в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию. Основной удар пришелся на женщину, сопровождавшую детей в поездке – она погибла. Пятеро детей госпитализированы с травмами", — сказала собеседница агентства. Всего в микроавтобусе находились десять детей.

Булихова отметила, что на место происшествия выехал прокурор Нововаршавского района. Сейчас прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о перевозках детей.

Ранее представитель Западно-Сибирской железной дороги в регионе Светлана Заносова сообщила, что столкновение микроавтобуса с поездом произошло из-за того, что водитель "Газели" выехал на переезд во время движения состава, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, световую и звуковую сигнализацию.