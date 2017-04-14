Мосгорсуд смягчил приговор националисту Белову с 7,5 до 3,5 лет

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу смягчил приговор националисту Александру Белову (Поткину), осужденному за отмывание денег казахского БТА-банка и экстремизм, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Миронов.

"Уголовное дело в части обвинения по статье 174 УК РФ (отмывание денег) суд вернул прокурору, а эпизоды по экстремистским статьям объединил в один, и наказание составило 3 года и 6 месяцев", — сказал Миронов.

Ранее Мещанский суд Москвы признал Поткина виновным в легализации похищенных у казахстанского БТА-банка средств и экстремизме, приговорил к 7,5 годам колонии, а также удовлетворил гражданский иск к Поткину потерпевшей стороны на 4,9 миллиарда рублей.