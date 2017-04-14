В Оренбурге неизвестный открыл стрельбу по детям, играющим во дворе

УФА, 14 апр — РИА Новости. Оренбургские следователи выясняют, кто стрелял по играющим во дворе дома детям, в результате чего один ребенок попал в больницу, сообщил РИА Новости представитель областного СК РФ.

"В местном СМИ сообщили, что неизвестный мужчина из окна многоэтажки произвел несколько выстрелов по детям, игравшим на детской площадке во дворе жилого дома. Инцидент произошел на проезде Больничный города Оренбург. Один ребенок 13-ти лет госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

По его словам, следователи начали доследственную проверку: опрашиваются свидетели произошедшего, в том числе дети, выясняется личность, причастная к преступлению.