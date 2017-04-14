Политика Мальцева привезли в Тверской суд Москвы, сообщил источник

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Политика Вячеслава Мальцева, задержанного в четверг в Саратове, привезли в Тверской суд Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее суд санкционировал обыск в жилище у Мальцева в рамках дела, возбужденного по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Самого Мальцева задержали и позже в четверг этапировали в Москву.

"Вячеслава Мальцева только что привезли в Тверской суд Москвы, ему грозит административная ответственность за сопротивление сотрудникам полиции", — сказал источник.

Зампредседателя ПАРНАС Константин Мерзликин ранее выразил мнение, что задержание связано с акциями протеста 26 марта, которые прошли в ряде городов России, и некоторые из них не были согласованы с местными властями.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Несанкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. МВД сообщило, что в ходе несанкционированной акции были задержаны около 500 человек. В столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.