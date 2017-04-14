У Кремля нет достоверной информации о преследовании геев в Чечне

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Достоверной информации о преследовании в Чечне людей нетрадиционной сексуальной ориентации нет, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Михаэль Георг Линк ранее призвал российские власти срочно расследовать предполагаемые исчезновения, пытки и другие виды жестокого обращения с гомосексуалистами в Чечне.

"Дело в том, что мы не обладаем какой-либо достоверной информацией о каких-либо проблемах в этой области в субъекте Российской Федерации Чеченской республике. Мы с вниманием относимся к сообщениям СМИ, однако при всем желании мы не можем воспринимать эти сообщения как проверенную информацию", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли какая-то реакция по этому поводу в Кремле.

"Нам неизвестно о каких-либо поступающих в правоохранительные органы обращениях или жалобах представителей нетрадиционной сексуальной ориентации на этот счет. Может быть, я ошибаюсь, может быть, такие обращения имели место, но по крайней мере на этот счет я каких-либо сообщений не читал. Поэтому информация эта нуждается в проверке, если ОБСЕ в этом случае располагает большей информацией, чем мы, то, по всей видимости, какие-то основания на это у ОБСЕ имеются", — добавил пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, нет ли в Кремле информации о том, что российские правоохранительные органы планируют расследование в связи с этими сообщениям, в частности, в контакте с "Новой газетой", Песков ответил: "Нет, мне об этом неизвестно, хотя наверняка информация поступает и какие-то проверочные действия наверняка проводятся". "Но еще раз повторяю, если происходит нарушение прав тех или иных граждан, то граждане, как правило, жалуются в органы охраны правопорядка, то есть действуют тем способом, который прописан и предусмотрен законом", — заключил он.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.