Под Омском поезд столкнулся со школьным автобусом, есть жертвы

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Два человека погибли, еще один, по предварительным данным, пострадал, при столкновении грузового поезда со школьным микроавтобусом на железнодорожном переезде в Омской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошел на нерегулируемом переезде в Нововаршавском районе, в микроавтобусе ехали 10 детей. Погибли водитель и сопровождающий, одного ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В конце марта автобус ПАЗ с 19 школьниками и сопровождающими перевернулся после столкновения с грузовиком в Лодейнопольском районе Ленинградской области. В результате пострадала одна женщина, детей отправили в больницу для медобследования.