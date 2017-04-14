Адвокат Мальцева заявил, что не знает, где находится его подзащитный

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Защите неизвестно местонахождение политика Вячеслава Мальцева, который был задержан в Саратове по уголовному делу о нападении на полицейских и доставлен в Москву, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
"Мне неизвестно (где сейчас находится Мальцев). Его всю ночь возили по Москве, показывая приезжему достопримечательности. Протокол об административном правонарушении я не видел. Мне удалось лишь поговорить (с Мальцевым) по телефону", — сказал агентству адвокат.
Адвокат отметил, что в суд его не приглашали, но он намерен приехать в Тверской суд Москвы, где, как предполагается, будет рассмотрен административный материал в отношении Мальцева по статье 19.3 КоАП (неповиновение полиции).
В управлении СК РФ по Саратовской области от комментариев воздержались.
Зампредседателя ПАРНАС Константин Мерзликин ранее выразил мнение, что задержание связано с акциями протеста 26 марта, которые прошли в ряде городов России, и некоторые из них не были согласованы с местными властями.