Адвокат Мальцева заявил, что не знает, где находится его подзащитный

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Защите неизвестно местонахождение политика Вячеслава Мальцева, который был задержан в Саратове по уголовному делу о нападении на полицейских и доставлен в Москву, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.

Ранее суд санкционировал обыск в жилище у Мальцева в рамках дела, возбужденного по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Самого Мальцева задержали и позже в четверг этапировали в Москву.

"Мне неизвестно (где сейчас находится Мальцев). Его всю ночь возили по Москве, показывая приезжему достопримечательности. Протокол об административном правонарушении я не видел. Мне удалось лишь поговорить (с Мальцевым) по телефону", — сказал агентству адвокат.

Адвокат отметил, что в суд его не приглашали, но он намерен приехать в Тверской суд Москвы, где, как предполагается, будет рассмотрен административный материал в отношении Мальцева по статье 19.3 КоАП (неповиновение полиции).

"У нас материала нет", — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, добавив, что ей неизвестно, будет ли он сегодня.

В управлении СК РФ по Саратовской области от комментариев воздержались.

Зампредседателя ПАРНАС Константин Мерзликин ранее выразил мнение, что задержание связано с акциями протеста 26 марта, которые прошли в ряде городов России, и некоторые из них не были согласованы с местными властями.