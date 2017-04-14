В Омске освободившийся месяц назад насильник напал на 9-летнюю девочку

НОВОСИБИРСК, 14 апр — РИА Новости. Мужчина, месяц назад освободившийся из колонии, где отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности, напал в Омске на девятилетнюю девочку, сообщает в пятницу Следственное управление СК РФ по региону.

"Около 16.00 (12.00 мск) 13 апреля 2017 года неподалеку от общеобразовательной школы в Ленинском административном округе в Омске мужчина напал на девятилетнюю девочку и совершил в (ее) отношении противоправные действия сексуального характера", — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

"Благодаря эффективному сотрудничеству следствия и подразделений уголовного розыска УМВД России по Омской области в течение суток установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления: им оказался 42-летний житель города Калачинска Омской области, месяцем ранее освободившийся из мест лишения свободы, где он отбывал наказание также за преступление против половой неприкосновенности человека", — сообщили в управлении.

В настоящее время с подозреваемым работают следователи, подготовлено ходатайство о его аресте.