В Кузбассе спасатели сняли со льдины босую женщину без верхней одежды

КЕМЕРОВО, 14 апр — РИА Новости. Кузбасские спасатели помогли жительнице города Юрга, которая оказалась без верхней одежды и обуви на льду реки Томь, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

По данным ведомства, об инциденте заявили очевидцы. По их словам, поведение женщины свидетельствовало о наличии алкогольного опьянения. На вызов отреагировали спасатели Юргинского поискового аварийно-спасательного отряда и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона.

"Прибыв на место, они обнаружили женщину, сидевшую на навале изо льда в непосредственной близости к воде. Приступив к спасательной операции, бойцы отряда получили от женщины отпор. Она подняла крик и начала угрожать спасателям тем, что в случае если они не оставят ее одну, то она бросится в воду. Отвлекая женщину разговорами, спасатели добрались до нее и вывели на берег", — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС передали женщину врачам скорой медицинской помощи для осмотра. Спасенную женщину в сопровождении сотрудников полиции доставили в больницу с диагнозом обморожение стоп первой степени.

"Если бы не бдительность прохожих и не оперативные действия спасателей, безответственные действия женщины и нарушение ею элементарных правил безопасности могли бы привести к более трагичным последствиям", — отметили в ведомстве.