Хабаровский врач получил пять лет колонии за попытку примкнуть к боевикам

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Суд приговорил жителя поселка Де-Кастри Хабаровского края к пяти годам колонии строгого режима за попытку вступить в международную террористическую организацию в Сирии в качестве полевого врача, сообщает УФСБ по региону.

Установлено, что мужчина, имеющий высшее медицинское образование и большой стаж работы в здравоохранении, с 2009 года работал врачом в одной из районных больниц Хабаровского края. По данным УФСБ, в 2015 году он начал интересоваться деятельностью международных террористических организаций.

"Просматривая запрещенные ролики в Интернете, он проникся идеями терроризма и принял решение вступить в ряды международной террористической организации в качестве полевого врача. При этом он осознавал общественную опасность и противоправный характер своего поступка, тем не менее, стал искать возможность выехать в Сирийскую Арабскую Республику", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в июле 2016 года осужденный разработал маршрут, купил авиабилеты в Турцию, чтобы там пересечь границу с Сирией. Однако мужчина не смог реализовать свой план — его задержали сотрудники ФСБ.

"Преступление расследовалось следственным отделом управления ФСБ России по Хабаровскому краю. Суд приговорил гражданина России к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.