Экс-мэр сахалинского города вернет государству "подарок" за 1,74 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 апр — РИА Новости. Суд обязал бывшего мэра Холмского городского округа на Сахалине Олега Назаренко вернуть государству 1,74 миллиона рублей за незаконный подарок, сообщает в пятницу пресс-служба региональной прокуратуры.

"В Сахалинской области по иску прокуратуры с бывшего главы муниципального образования взысканы денежные средства, полученные в качестве незаконного вознаграждения (подарка). Решение Южно-Сахалинского городского суда вступило в законную силу", — говорится в сообщении.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что Назаренко, занимая должность главы администрации Холмского городского округа, получил в начале 2012 года от фонда "Сахалин XXI век" в качестве подарка 1,74 миллиона рублей для приобретения квартиры в Холмске. Деньги были перечислены на банковский счет продавца квартиры.

Фонд "Сахалин XXI век" фигурирует в показаниях свидетелей по уголовному делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и других чиновников его правительства. В частности, генеральный директор авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик говорит, что именно в этот фонд он ежемесячно отчислял по 15, а затем и по 30 тысяч долларов в течение нескольких лет. На "благотворительные пожертвования" в этот фонд ссылается и бывший гендиректор строительной компании "Сфера" Андрей Залпин, который также является свидетелем по делу Хорошавина.

Хорошавин и члены его бывшей команды: экс-зампред правительства региона Сергей Карепкин, бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалина Николай Борисов, а также советник Хорошавина Андрей Икрамов обвиняются в десяти эпизодах коррупции. По данным следствия, общая сумма их взяток составляет 522 миллиона рублей.