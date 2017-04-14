"Новая газета" заявила о возможной хакерской атаке на свой сайт

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с требованием обязать Следственный комитет России провести проверку по фактам, изложенным в сообщении издания о массовых задержаниях в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, говорится в заявлении газеты, опубликованном на их официальном сайте.

"Новая газета" сообщила на своей странице в Facebook о том, что сайт издания, возможно, подвергся DDoS-атаке, издание связывает это с публикацией ранее заявления газеты в связи с угрозами, прозвучавшими в адрес редакции из-за массовых задержаний в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. По состоянию на 00.20 (мск) 14 апреля, сайт "Новой газеты" доступен.

"Восьмого апреля главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов официально обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с требованием обязать Следственный комитет России к неукоснительному выполнению российских законов, а именно — к проведению проверки в порядке 144-145 статей УПК РФ по фактам, свидетельствующим о совершении тяжких преступлений", — говорится в заявлении издания.

Кроме того, газета отмечает, что 10 апреля истек десятидневный срок с момента публикации изданием сообщения о массовых преследованиях жителей Чечни по причине их сексуальной ориентации.

"Ровно столько дней дает закон Следственному комитету России, чтобы отреагировать на сообщение о преступлении. Мы не получили никаких сведений о реакции Следственного комитета России на нашу публикацию. Поэтому 11 апреля адвокат международной правозащитной организации "Агора" Андрей Сабинин подал жалобу в Басманный суд Москвы с требованием признать бездействие председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина необоснованным и незаконным и обязать его устранить допущенное нарушение", — пишет издание.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорится о массовом задержании в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. СМИ утверждает, что задержано более сотни мужчин, некоторые из них, по данным газеты, погибли. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал ложью публикацию в "Новой газете" и заявил, что в Чечне у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что начнет проверку сообщений.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека ранее заявил, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что органы внутренних дел проверят информацию о якобы преследовании мужчин нетрадиционной ориентации в Чечне.