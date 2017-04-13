МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Найденный в Балашихе подозрительный предмет оказался боевой гранатой с боевым запалом, сообщила РИА Новости пресс-служба Росгвардии по Московской области.

Ранее МВД сообщило, что сотрудники Росгвардии обезвредили в подмосковной Балашихе предмет, похожий на гранату.

"Для обследования данного предмета был выделен личный состав инженерно-технического отдела ОМОН. Взрывотехники установили, что обнаруженный предмет является боевой гранатой РГ-42 с боевым запалом", — сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, изъятый предмет был переведен в безопасное состояние и передан в отдел полиции.