Маркелов отрицает вину в получении взяток на 235 миллионов рублей

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов отрицает вину в получении взяток на 235 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат другого фигуранта Игорь Трунов.

"По моей информации, Маркелов вину не признает, в настоящее время он еще находится в Марий Эл, ночью его этапируют в Москву", — сказал Трунов.

По его данным, в пятницу Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании в отношении Маркелова меры пресечения.

Следственный комитет России сообщил в четверг о возбуждении уголовного дела по статьям "получение взятки", "дача взятки", "посредничество во взяточничестве" в отношении бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его соучастников, ему вменяют получение взятки на сумму более 235 миллионов рублей.

Следователи полагают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. По информации СК, по месту работы и жительства фигурантов уголовного дела и их родственников проводятся обыски с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования.