Суд продлил на три месяца арест мэру Переславля-Залесского

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова по делу о превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Кошурникова меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июля", — сказала судья Юлия Сафина.

Прокурор выступал против продления ареста Кошурникову, отмечая, что для этого нет оснований, а обвинение ему предъявлено не обосновано и вины мэра нет. Сам Кошурников просил перевести его на домашний арест. "Клянусь вам, что никакого побега я не планирую, прошу избрать мне более цивилизованную меру пресечения, например, домашний арест", — сказал он.

Ранее Басманный суд Москвы санкционировал арест Кошурников в рамках дела о хищении 1 миллиарда рублей, который был выделен корпорацией "Роснано" на строительство фармацевтического завода. В рамах дела также были арестованы учредитель и гендиректор "НТ-Фарма" Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов. Кошурникову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

СК РФ сообщал о подозрениях в растрате руководством "НТ-Фарма" 1 миллиарда рублей, выделенного "Роснано" на строительство фармацевтического производства в Ярославской области. При этом "Роснано" заявляет, что с 2014 года выражало обеспокоенность определенной финансовой непрозрачностью деятельности предприятия, о чем проинформировало ранее правоохранительные органы.

Как считает следствие, Кошурников незаконно дал разрешение на строительство указанного завода в природоохранной зоне. Защита обвиняемого настаивает на версии о том, что разрешение было выдано законно, а "если бы он его не выдал, то это было бы повод привлечь Кошурникова к административной или иной ответственности".