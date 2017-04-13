Суд арестовал четырех человек по делу об избиении полицейских 26 марта

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг заключил под стражу четырех фигурантов дела об избиении полицейских на несанкционированной акции 26 марта, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Да, сегодня арестовали четверых, последнего — Андрея Косых", — сказал он.

На несанкционированной акции, по заявлениям полиции, были задержаны около 500 человек, впоследствии большинство были отпущены из отделов полиции, некоторых наказали штрафами или арестом.

Сегодня стало известно, что по уголовному делу о нападении на представителей власти — МВД и Росгвардии — обвинения предъявлены четырем фигурантам – Александру Шпакову, Станиславу Зимовцу, Юрию Кулию и Андрею Косых.