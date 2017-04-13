В Крыму задержали подозреваемых в причастности к экстремистской группировке

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Правоохранители задержали в Бахчисарайском районе Крыма группу подозреваемых в причастности к запрещенной в РФ экстремистской организации, сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Крым Ольга Кондрашова.

По ее словам, при спецоперации, направленной на выявление и задержание подозреваемых, один из правоохранителей произвел предупредительный выстрел в воздух.

"В рамках проводимых мероприятий одним из правоохранителей был произведен предупредительный выстрел в воздух…, никто не пострадал. Выстрел был предпринят в качестве предупреждающей меры для пресечения противоправных действий группы граждан и для прекращения их противодействия законным требованиям правоохранителей", — сказала Кондрашова.

Она отметила, что спецоперация, проводимая сотрудниками МВД во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами на территории Бахчисарайского района, продолжается, изымается литература экстремистской направленности.

При этом Кондрашова не уточнила название террористической организации, в причастности к которой подозреваются задержанные.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, спецоперация направлена на выявление сторонников запрещенной в РФ экстремистской группировки "Хизб-ут-Тахрир", запрещенной в РФ.

"Речь идет именно об этой организации", — сказал собеседник агентства.

"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность также запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".

Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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