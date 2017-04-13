Дело Маркелова: экс-главу Марий Эл подозревают в получении взятки

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело в отношении бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его соучастников, ему вменяют получение взятки на сумму более 235 миллионов рублей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знали о вопросах следственных органов к Маркелову.

Шестого апреля президент России Владимир Путин освободил от должности главу Марий Эл Маркелова, который ранее подал в отставку по собственному желанию. Врио главы региона назначен Александр Евстифеев.

За последний год ряд действующих и бывших руководителей российских регионов и крупных городов стали фигурантами уголовных дел о коррупции. В 2016 году задержаны уже бывшие губернатор Кировской области Никита Белых, мэр Владивостока Игорь Пушкарев, глава Коми Владимир Торлопов, глава Удмуртии Александр Соловьев, губернатор Челябинской области Михаил Юревич и теперь — глава Марий Эл Леонид Маркелов.

Уголовное дело

Утром в четверг Игорь Трунов — адвокат Маркелова — сообщил РИА Новости о том, что против его подзащитного возбуждено уголовное дело по двум эпизодам статьи 291 (дача взятки) УК РФ. "В Москве проводятся обыски, на которых присутствуют наши адвокаты", — добавил защитник, не уточнив сумму взяток, которые вменяются Маркелову.

Источник РИА Новости в "Единой России" сообщил, что членство Маркелова в партии приостановлено из-за возбуждения в отношении него дела.

Вскоре другой источник в администрации главы республики сообщил агентству, что сотрудники правоохранительных органов пришли в дом правительства Марий Эл, где, вероятно, идет изъятие документов. "В здании правительства работают сейчас сотрудники правоохранительных органов, вероятно, идет изъятие документов, они ходят с коробками", — сказал собеседник агентства.

Источник в парламенте республики Марий Эл сообщил, что Маркелова задержали в Йошкар-Оле. Также он добавил, что "следственные действия, обыски прошли в правительстве республики, в двух резиденциях главы региона, в квартире его жены". "Бывшего главу республики Леонида Маркелова задержали в Йошкар-Оле, возможно, завтра городской суд изберет ему меру пресечения", — сказал собеседник агентства. Однако в Йошкар-Олинском городском суде РИА Новости сообщили, что материалы по делу Маркелова пока не поступали.

Вскоре адвокат Маркелова Трунов сообщил РИА Новости, что его подзащитного везут в Москву.

Спустя несколько часов после первых сообщений о возбуждении дела против Маркелова, появилась официальная информация от Следственного комитета России.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) в отношении бывшего главы Республики Марий Эл — председателя республиканского правительства Леонида Маркелова и других лиц", — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следователи полагают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Кроме того, Петренко сообщила, что в четверг проводятся обыски по месту работы и жительства фигурантов уголовного дела и их родственников с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования.

Одним из фигурантов уголовного дела Маркелова, предполагаемым взяткодателем, является бывший владелец птицефабрики "Акашевская" Николай Криваш. Его адвокат Людмила Айвар заявила РИА Новости, что ее подзащитный в настоящее время находится за рубежом. "Криваш обвиняется в даче взятки должностному лицу, в настоящее время он находится за рубежом", — сказала собеседница агентства.

Реакция

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знали о вопросах следственных органов к Маркелову, но его отставка была связана в первую очередь с длинным сроком пребывания в должности.

"Я не могу ответить на ваш вопрос. Безусловно, об определенных вопросах, которые есть у следственных органов, было известно. Но, с другой стороны, все-таки та ротация, которая произошла, она, в первую очередь, связана с достаточно длительным сроком пребывания Маркелова в должности главы республики", — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о связи отставки Маркелова и обвинения по подозрению в получении взятки.

Депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов, представляющий в Госдуме Республику Марий Эл, заявил РИА Новости, что считает возбуждение дела о взяточничестве против экс-главы этого региона логичным, так как к этому были соответствующие предпосылки.

"Он построил, на мой взгляд, один из лучших архитектурных ансамблей, который есть сегодня в РФ, но методы, которыми это делалось, были на грани. ЛДПР и мною неоднократно обращалось на это внимание. Сейчас правоохранительные органы доказали, что наши опасения были не напрасны, я считаю, что все к этому и шло", — заявил Черкасов.

Также депутат предположил, что преобразование региона могло вестись с нарушением действующего законодательства, потому что, по его словам, неоднократно то один, то другой скандалы возникали в Марий Эл, но "ему (Маркелову) каким-то образом удавалось их локализовать, а вот сейчас произошел такой логичный конец".