Один из фигурантов дела экс-главы Марий Эл находится за границей

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Один из фигурантов уголовного дела экс-главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, предполагаемый взяткодатель Николай Криваш, находится за границей, заявила РИА Новости в четверг его адвокат Людмила Айвар.

Ранее СК РФ объявил, что Маркелов подозревается в получении взятки на сумму более 235 миллионов рублей от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша. За эти деньги тогдашний глава региона, по мнению следствия, обещал бизнесмену "покровительство и содействие при выплате средств господдержки".

"Криваш обвиняется в даче взятки должностному лицу, в настоящее время он находится за рубежом", — сказала собеседница агентства.

Маркелов якобы должен был продать Кривашу акции компании "Тепличное", которая, по мнению следствия, подконтрольна экс-главе региона, заявила адвокат.

"Эту сделку следствие расценило как взятку. Но на самом деле ни Маркелов, ни Криваш в документах купли-продажи не фигурируют. Однако следствие считает, что сделка — это взятка, организованная Кривашом и Маркеловым через подставных лиц", — пояснила Айвар.

По ее словам, Маркелову вменяют получение взятки в особо крупном размере, а Кривашу – дачу взятки (оба преступления караются заключением до 15 лет).