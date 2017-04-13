Один из фигурантов дела экс-главы Марий Эл находится за границей

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Один из фигурантов уголовного дела экс-главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, предполагаемый взяткодатель Николай Криваш, находится за границей, заявила РИА Новости в четверг его адвокат Людмила Айвар.
"Криваш обвиняется в даче взятки должностному лицу, в настоящее время он находится за рубежом", — сказала собеседница агентства.
Маркелов якобы должен был продать Кривашу акции компании "Тепличное", которая, по мнению следствия, подконтрольна экс-главе региона, заявила адвокат.
"Эту сделку следствие расценило как взятку. Но на самом деле ни Маркелов, ни Криваш в документах купли-продажи не фигурируют. Однако следствие считает, что сделка — это взятка, организованная Кривашом и Маркеловым через подставных лиц", — пояснила Айвар.
По ее словам, Маркелову вменяют получение взятки в особо крупном размере, а Кривашу – дачу взятки (оба преступления караются заключением до 15 лет).