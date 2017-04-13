Депутат Госдумы считает логичным возбуждение дела против экс-главы Марий Эл

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов, представляющий в Госдуме Республику Марий Эл, считает возбуждение дела о взяточничестве против экс-главы этого региона Леонида Маркелова логичным, так как к этому были соответствующие предпосылки.

Следственный комитет России возбудил дело в отношении бывшего главы республики Марий Эл и его соучастников, ему вменяют получение взятки на сумму более 235 миллионов рублей, сообщила ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Он построил, на мой взгляд, один из лучших архитектурных ансамблей, который есть сегодня в РФ, но методы, которыми это делалось, были на грани. ЛДПР и мною неоднократно обращалось на это внимание. Сейчас правоохранительные органы доказали, что наши опасения были не напрасны, я считаю, что все к этому и шло", — заявил Черкасов РИА Новости.

Депутат предположил, что преобразование региона могло вестись с нарушением действующего законодательства, потому что, по его словам, неоднократно то один, то другой скандалы возникали в Марий Эл, но "ему каким-то образом удавалось их локализовать, а вот сейчас произошел такой логичный конец".

Шестого апреля президент России Владимир Путин освободил от должности главу Марий Эл Маркелова, который ранее подал в отставку по собственному желанию. Врио главы региона назначен Александр Евстифеев.