Следователи не нашли следов содержания "рабов" на сахарозаводе под Курском

ВОРОНЕЖ, 13 апр — РИА Новости. Следователи не нашли следов содержания "рабов" на сахарозаводе под Курском, сообщил РИА Новости официальный представитель управления СК по региону Максим Рассамакин.

Накануне управление Следственного комитета по Курской области проинформировало, что проверяет информацию о якобы найденной при расфасовке мешка сахара в московском супермаркете записке. В ней, как сообщало следствие со ссылкой на СМИ, были слова: "Помогите, мы в рабстве". Сахар упаковывали на заводе, расположенном в селе Любимовка Большесолдатского района Курской области.

"Осмотр предприятия провели. Филиал "Любимовский" входит в общество с ограниченной ответственностью "Курсксахарпром". Сахарный завод производит продукцию сезонно, сезон начинается примерно с начала сентября до конца года… У них производство сахара и его упаковка. Мешки приобретаются в других регионах страны", — сказал собеседник агентства.

По словам Рассамакина, в сезон у предприятия работают около 400 человек, все они — местные жители.

"В настоящее время сахзавод продукцию не производит, администрация там и часть работников готовятся к сезону. Никаких людей, находящихся там не по своей воле, вчера не обнаружено. Жалоб, заявлений со стороны действующих работников не поступало", — отметил представитель следствия.

Информацию о том, что на предприятии не нашли никаких следов содержания рабов, подтвердили РИА Новости и в областном управлении МВД.