В Воронеже осудили мужчин, напавших на банк с мертвой вороной

ВОРОНЕЖ, 13 апр — РИА Новости. Трое участников группы, которая совершила разбойное нападение на отделение банка, используя для устрашения мертвую ворону, а также серию нападений на аптеки Воронежа, получили от 2,5 года условно до пяти лет колонии, сообщает в четверг главное управление МВД по области.

Серия налетов на аптеки Воронежа прокатилась по городу с декабря 2015 года. В вечернее время двое неизвестных, скрывая лица маской или шарфом, врывались в аптеки и, угрожая пневматическим пистолетом или пистолетом-зажигалкой, или электрошокером, требовали денег. Завладев выручкой, нападавшие скрывались с места происшествия на ждавшем их автомобиле. Однажды налетчики напали на отделение банка, использовав для отвлечения внимания персонала мертвую ворону, которую подбросили в помещение. История ограбления банка с помощью мертвой птицы получила широкую известность.

Оперативники изъяли записи с камер наблюдения, и с помощью видеоматериалов были установлены приметы налетчиков. Первого фигуранта задержали, когда тот с маской и электрошокером направлялся на "дело". Затем оперативники установили личности и местонахождение его сообщников. В отношении налетчиков было возбуждено уголовное дело по статье "разбой, совершенный организованной группой", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"В Воронеже суд вынес обвинительный приговор в отношении трех местных жителей в возрасте от 28 до 30 лет, которые обвинялись в совершении 11 разбойных нападений на фармацевтов и работников банка. 30-летнего мужчину, совершившего 11 разбоев, суд приговорил к 5 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

По данным полиции 28-летний фигурант дела, совершивший 10 нападений, приговорен к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы. Третий подсудимый, 28-летний парень, который помогал товарищам в налете на банк, приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

По информации полиции, общая сумма ущерба в результате нападений составила около 87 тысяч рублей. Похищенное налетчики делили между собой и "использовали для собственных нужд".