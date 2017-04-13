В суде объяснили, с чем связан обыск у Мальцева

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Обыск у одного из лидеров партии "ПАРНАС" Вячеслава Мальцева проходил в рамках уголовного дела о нападении на полицейского, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Суд выдал разрешение на обыск в рамках дела, возбужденного по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", — сказала она, не уточняя другие детали.

Соратник Мальцева Валентин Алексеев в свою очередь заявил РИА Новости, что после обыска был задержан сам политик, а также один из организаторов "Русского марша" Иван Белецкий.

На видео, которое Мальцев транслировал в Peroscope, зафиксировано, как дверь его квартиры вскрывается при помощи болгарки, после чего внутрь в сопровождении бойцов ОМОН вошел человек, показавший документы на имя следователя отдела по расследованию особо важных дел СУСК по Саратовской области Ильи Литвина и зачитавший постановление Басманного суда от 11 апреля о проведении обыска.

В управлении СК РФ по Саратовской области от комментариев воздержались.

Зампредседателя ПАРНАС Константин Мерзликин ранее выразил мнение, что задержание связано с акциями протеста 26 марта, которые прошли в ряде городов России, и некоторые из них не были согласованы с местными властями.