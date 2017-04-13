В Свердловской области грузовой поезд задавил трехлетнего мальчика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр – РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб в четверг в Свердловской области под колесами грузового поезда, сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

"В районе остановочного пункта "Палкино", на перегоне "Северка – Сортировочный", грузовым поездом смертельно травмирован мальчик 2014 года рождения, который играл на железнодорожных путях. Машинист поезда, заметив ребенка, подал звуковой сигнал, услышав который ребенок испугался и побежал навстречу поезду", — уточняет ведомство.

По факту случившегося ведется доследственная проверка.