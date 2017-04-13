Экс-главе Марий Эл вменяется получение взятки на сумму 235 млн рублей

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело в отношении бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его соучастников, ему вменяют получение взятки на сумму более 235 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) в отношении бывшего главы Республики Марий Эл — председателя республиканского правительства Леонида Маркелова и других лиц", — сказала она.

Следователи полагают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

"Сегодня также проводятся обыски по месту работы и жительства фигурантов уголовного дела и их родственников с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования", — сообщила Петренко.

Она добавила, что фигуранты уголовного дела были задержаны в ходе совместных следственно-оперативных мероприятий, проведенных Следственным комитетом РФ во взаимодействии с ФСБ России.